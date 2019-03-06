شكرا لقرائتكم خبر عن «البحث العلمي» تعلن عرض الجزء الثالث من المسلسل الكارتوني «الأزهر» رمضان المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن بدء عرض الجزء الثالث من مسلسل الرسوم المتحركة ثلاثي الأبعاد «الأزهر» في شهر رمضان المقبل، مشيرة إلى أن المسلسل إنتاج مصري مشترك بين الأزهر الشريف والأكاديمية، ومن تنفيذ شركة أنيميشن بلس، والمسلسل من إخراج عمرو عادل، وتأليف محمد كمال حسن ومصطفى زايد، والإخراج الصوتي ماهر محمود.

وأكدت الأكاديمية أنه تم الانتهاء من تحضيرات الجرافيك بالكامل ومن تسجيل الأداء الصوتي لجميع الممثلين، وقد قام بالأداء الصوتي نخبة من الممثلين هم: محمد فراج، وعبدالرحمن أبوزهرة، وأحمد ماهر، ومحسن منصور، وأشرف طلبة، وعهدي صادق، ومفيد عاشور، إلى جانب النجوم الشباب عمرو عبدالعزيز، وكريم الحسيني، وعمرو قطامش، ومحمد السعدواي، وحنان الفيومي.

وأضافت أن المسلسل استكمال لمسيرة التعاون الناجح بين أكاديمية البحث العلمي والتكولوجيا والأزهر الشريف منذ توقيع اتفاق تعاون في 2016 بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ويهدف التعاون بين الطرفين إلى دعم الابتكار ونشر مفهوم ريادة الأعمال التكنولوجية بين طلاب المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر والتعليم الإبداعي واستخدام التكنولوجيات الحديثة في التعليم وتبسيط العلوم والتوعية ونشر الثقافة العلمية.

وأوضحت الأكاديمية أن المسلسل هو جزء من برنامج متكامل للرسوم المتحركة تتبناها الأكاديمية بهدف نشر الثقافة العلمية والتعليم الإبداعي للعلوم والتوعية وتسليط الضوء على العلماء العرب ومعاونة مؤسسات الدولة المعنية في استعادة مصر لمكانتها الأدبية والفنية والعلمية، وهناك مسلسل آخر هو نور وبوابة التاريخ في هذا البرنامج، ويهدف مسلسل الأزهر إلى تسليط الضوء على تاريخ الأزهر كجامع وجامعة ويستعرض تاريخ الأزهر الشريف منذ تأسيسه عام 972 م وحتى الزمن المعاصر عبر عدد من الأجزاء.

وأشارت إلى أن المسلسل يتناول خلال الجزء الثالث تاريخ الأزهر الشريف في عهد دولة المماليك البرجية، وتدور الأحداث حول الشيخ يحيى المصري الذي يُدرس التاريخ لطلابه بين جنبات الأزهر الشريف، وهو في نفس الوقت صديق وتلميذ لاثنين من أعلام عصره، وهما ابن حجر العسقلاني -أحد أهم علماء الحديث الشريف- وتقي الدين المقريزي -عمدة المؤرخين- لنرى كيف كان الأزهر في ذلك الزمن، وكيف لعب دورًا علميًا ووطنيًا بقي أثره حتى الآن، وتدور أحداث الجزء الثالث في عام 827 هجريًا، أي في زمن دولة المماليك البرجية وتحديدًا في زمن السلطان برسباي.