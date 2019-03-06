شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فرنسا: نعمل على مضاعفة عدد دارسي الفرنسية بمدارس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سفير فرنسا بمصر، سيفان روماتيه، إن بلاده تعمل على مضاعفة عدد دارسي اللغة الفرنسية في المدارس المصرية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن مصر تعد من أبرز الدول الفاعلة في دول الفرنكفونية وساهمت بشكل كبير في تنمية هذا المجال.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السفير اليوم خلال انطلاق مؤتمر «الفنون والثقافات الفرنكوفونية.. المساهمة في الحداثة»، اليوم الأربعاء، والذي نظمه مركز الأنشطة الفرنكوفونية التابع لمكتبة الإسكندرية، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للفرنكوفونية وعام الثقافة المصري الفرنسي، بالتعاون مع سفارة فرنسا وقنصليتها العامة، وسفارة سويسرا.

وأضاف السفير الفرنسي، أن بلاده ساهمت في تعزيز الفرنكفونية في مصر منذ سنوات، وذلك من خلال التعليم الأساسي والجامعات والأنشطة الثقافية.

وأوضح «روماتيه» أن الاتجاه الجامعي لنشر الفرنكفونية بمصر تمثل في جامعة سنجور بالإسكندرية، والجامعات الفرنكفونية والجامعة الفرنسية بمصر، بجانب الشعب الفرنسية بالكليات، باعتبارها حلقة وصل بين البلدين، بينما الاتجاه الثقافي يتمثل تبادل الأفكار والثقافات والتي سيتم تعزيزها خلال العام الجاري باعتباره عاما للثقافة بين مصر وفرنسا.