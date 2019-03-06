شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تحقق في إصابة طالب بفقء عينه أثناء التدريب العملي داخل مدرسة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تجري مديرية التربية والتعليم بالمنيا، برئاسة محمد محمود عزب، مدير المديرية، تحقيقات في إصابة طالب بفقء عينه أثناء التدريب بورشة لحام مدرسة العدوة الصناعية المشتركة.

كشفت التحقيقات الأولية ومذكرة مدير المدرسة تغيب الإشراف على التدريب العملي داخل الورشة، وعدم مثول الطالب للتوجيه الفني من القائمين على الورشة مما تسبب في الحادث.

كما كشفت التحقيقات عدم مثول الطالب أمام الإخصائي الطبي والاجتماعي داخل المدرسة، وانتقال الطالب برفقه زملائه إلى المستشفى دون مرافق وتحويله إلى مستشفى جامعة المنيا.

وطالب محمد عزب، مدير تعليم المنيا، بإجراء تحقيقات موسعة في الواقعة لمنع تكرارها وتوقيع أقصى عقوبة على المخالفين.

كان اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من مدير مستشفى المنيا الجامعي بوصول أيمن جمال محمد محمود، 17 سنة، طالب بالصف الثاني بمدرسة العدوة الثانوية الصناعية المشتركة بفقء إحدى عينيه أثناء التدريب العملي داخل ورشة لحام بالمدرسة، وأنه أثناء التدريب بالمطرقة اندفعت قطعة حديد بعينيه مما تسبب في إصابته، تحرر محضر بالواقعة وتم إجراء الإسعافات للطالب.