شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة شمال سيناء تحتفل باليوم العالمي للحماية المدنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت محافظة شمال سيناء باليوم العالمي للحماية المدنية، حيث قام اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء هشام الخولي نائب المحافظ باستعراض مركبات ومعدات الإطفاء والسلم الهيدروليكى الذي يستخدم في عمليات الإنقاذ، وتم عمل بيان بسيط للحريق قام به أطفال المدارس للتأكيد على أهمية دور الحماية المدنية ووزارة الداخلية في إنقاذ الأرواح من أخطار الحريق والمفرقعات.

كما تم أيضًا استعراض معدات المفرقعات والمركبات الخاصة بها، مع عمل بيان بسيط للتعامل مع العبوات الناسفة شديدة الخطورة باستخدام الريبوت عن بُعد بمشاركة بعض تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات في بيان عملي بسيط لتعريفهم بكيفية التعامل مع الحرائق قبل امتدادها، والتعرف على أهمية دور الحماية المدنية واستخدام المعدات التي يتم توفيرها عن طريق ديوان عام المحافظة.

وقام المحافظ بتوجيه الشكر لرجال الحماية المدنية على ما يبذلونه من جهد في الحرائق والمفرقعات وإنقاذ الأرواح، مشيرًا إلى أن المحافظة لا تألو جهدًا في توفير كل متطلبات الحماية المدنية من سيارات ومعدات، كما شكر التلاميذ والطلاب المشاركين في هذا اليوم للتضامن مع رجال الحماية المدنية، وحضر الاحتفال العقيد وائل فوزي مدير إدارة الحماية، والعقيد الحسن الشاعر المستشار العسكري للمحافظة.