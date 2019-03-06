شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 68 ألف «تابلت» على طلاب الصف الأول الثانوي بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدارس محافظة الجيزة استخداما كثيفا من طلاب الصف الأول الثانوى لجهاز التابلت لما يتيحه من مصادر معرفية عدة من خلال نظام إدارة التعلم على بنك المعرفة المصري.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم تتابع أعمال توزيع 68 ألف جهاز تابلت على طلاب الصف الأول الثانوى على مستوى المدارس بجميع الإدارات التعليمية بالإضافة إلى المعلمين والمختصين بالتعامل مع الجهاز داخل المدارس.

وقال محافظ الجيزة إن توزيع أجهزة التابلت الحديثة على الطلاب نقلة نوعية في وسائل التعليم ويأتى في إطار المنظومة التعليمية الجديدة التي أطلقتها الدولة والتى تعد فرصة جيدة للطلاب للتدريب على الأسئلة والتكنولوجيا الحديثة وللمعلمين للتدريب على طرق التدريس الحديثة ومسايرة الدول المتقدمة والاعتماد على مهارات البحث والتحليل والابتكار، مؤكدا أنه يتابع يوميا نسب التوزيع على الطلاب بالإدارات التعليمية بالمحافظة لإزالة أي معوقات تواجه عمليات التوزيع.

توزيع 68 ألف تابلت على الطلاب بمدارس الجيزة

توزيع 68 ألف تابلت على الطلاب بمدارس الجيزة

من جهته، أشار خالد حجازى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إلى أن إجراءات الحصول على التابلت ميسرة، حيث يتم دفع بوليصة تأمين بمبلغ 100 جنيه من مكتب البريد وعمل إقرار من ولي أمر الطالب للحفاظ على الجهاز لما له من أهمية لاحتوائه على المواد العلمية والدراسية.

ومن جانب آخر، قامت الإدارة العامة للسياحة بالتنسيق مع حي الهرم بتنظيم محاضرات لطلبة المدارس بقاعة خوفو للتوعية بأهمية السياحة ودور الفرد في تنميتها والحفاظ على عناصر الجذب السياحى لما لها من أهمية في الاقتصاد الوطني ونقل صورة جيدة عن الوطن.