شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري في احتفالات يوم الشهيد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، في وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء بالمنطقة الجنوبية العسكرية، وذلك بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بيوم الشهيد.

ووضع المحافظ، يرافقه اللواء أركان حرب توفيق خالد سعيد، قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، واللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، بحضور اللواء عمر عبدالعال، مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، والعديد من قيادات المنطقة الجنوبية العسكرية، ومديرية أمن أسيوط، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري، وقام الحضور بقراءة الفاتحة على أرواح جنود وشهداء مصر الأطهار، وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري أصيل للوفاء بشهداء مصر جيلاً بعد جيل وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات فداءً لعزته ومجده.

وقدم المحافظ التهنئة إلى القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، مؤكدًا الاعتزاز بهذه الذكرى التي ستظل خالدة في تاريخ الأمة عرفانًا وتقديرًا لما قدمه الشهداء الأبرار من تضحيات بأرواحهم الطاهرة فداءً لمصرنا العظيمة ودفاعًا عن ترابها الغالي ليسطروا صفحات مضيئة حافلة بأروع معاني التضحيات، مؤكدًا «أننا سنواصل السير على دربهم استكمالًا لمسيرة الكفاح والتضحية من أجل وطننا الغالي».

محافظ أسيوط يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري في احتفالات يوم الشهيد

محافظ أسيوط يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري في احتفالات يوم الشهيد