شكرا لقرائتكم خبر عن في واقعة تسرب «الكلور» بالإسكندرية: خروج 9 حالات واستمرار 11 لتلقي العلاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن يوسف الديب، مدير عام إدارة شرق الإسكندرية التعليمية، تفاصيل جديدة في واقعة اختناق طلاب مجمع السيوف التعليمي الواقع في نطاق الإدارة، صباح اليوم الأربعاء.

وقال «الديب» – في تصريحات لـ«المصرى اليوم» – إنه تم خروج 9 حالات كانوا محالين إلى مستشفى طلبة سبورتنج بعد تحسن حالتهم وتلقيهم العلاج اللازم، فيما تبقت 11 حالة فقط في مستشفى جمال عبدالناصر لتلقي العلاج، بينها 3 في العناية المركزة نتيجة إصابتهم بأمراض أخرى مصاحبة للاختناق الناتج عن غاز الكلور بمجمع السيوف.

وقال مصطفى العجمي، القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم، إنه نتيجة حدوث شرخ بإحدى مواسير الكلور تسبب في تسريب غاز بمحيط مجمع مدارس السيوف، مما أدى إلى حدوث إصابات بالاختناقات البسيطة لبعض الطلاب والمعلمين بلغ عددهم (48) حالة اختناق، وفور علمنا انتقل يوسف الديب، مدير عام الإدارة التعليمية، لموقع الحادث واتخذ القرار المناسب في حينه (إخلاء المجمع)، وفي دقائق معدودة تمت السيطرة على الموقف بتحرك جميع أجهزة المحافظة وإسعاف المصابين فورا بالموقع من خلال سيارات الإسعاف.