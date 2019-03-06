شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: «صنايعية مصر» تساهم في توطين الصناعة المحلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية بعنوان «صنايعية مصر» التي تهدف إلى تدريب وتأهيل أصحاب الأعمال اليدوية والحرف والمهن، مثل: النجارة والسباكة والكهرباء والحرف التراثية، كصناعة السجاد والخزف والنحت والصدف وغيرها من الحرف، مطالباً المجتمع المدني ورجال الأعمال والصناعة بالمشاركة المجتمعية في الاهتمام بالتعليم الفني من خلال توفير فرص تدريبية وتأهيلية للخريجين.

وقال عبدالغفار، خلال القمة الثانية لقادة التنمية المصريين «فينجر برينت» تحت عنوان «صنايعية مصر» بمشاركة 9 وزراء و28 سفيرًا، الأربعاء، إن المجتمع المدني عليه دور لتأهيل خريجي الجامعات المختلفة وأصحاب المهن، وإكسابهم المهارات التي تحتاجها سوق العمل بما يساهم بالحد من البطالة، ويلقي الضوء على مشاركة المجتمع المدني في إحداث التنمية الشاملة بالبلاد.

وأضاف أن خطة الوزارة نحو تطوير التعليم الفني من خلال إنشاء جامعات تكنولوجية في القاهرة الجديدة وبني سويف وقويسنا، مؤكداً أهمية تغيير وجهة نظر المجتمع عن خريجي التعليم الفني، وتحسين مستوى الخريجين من خلال تطوير المناهج، وإتاحة الفرصة أمامهم للالتحاق بالجامعات التكنولوجية، والتي سوف تمنحهم درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه أيضاً.

وأشار «عبدالغفار» إلى التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع في تنفيذ مبادرة صنايعية مصر من خلال منح المتدربين ترخيصًا مهنيًا، يتم من خلال مزاولة المهنة.

كما أكد عبدالغفار أهمية التوعية المجتمعية وعمل حملات تسويقية تحسن من الصورة الذهنية للتعليم الفني في المجتمع، مشيراً إلى ضرورة التحول الرقمي للمجتمع من خلال إتاحة الفرصة أمام خريجي الكليات النظرية لاكتساب مهارات تكنولوجية، تفتح أمامهم الفرص بسوق العمل، وذلك في ظل الثورة الصناعية الرابعة التي تحتاج لتخصصات، مثل: علوم الحاسب، مؤكداً حرص الدولة على تطوير مستوى الخريجين، مستشهداً بمبادرة المليون مبرمج التي تسعى الوزارة لتنفيذها بالتعاون مع جهات أخرى، وذلك من خلال ربط البحث العلمي بالصناعة.

ولفت الوزير إلى أن مبادرة «صنايعية مصر» تمثل تعزيزاً للدور الأصيل لمؤسسات المجتمع المدني في خدمة وتنمية المجتمع من خلال رفع تنافسية الأيدي العاملة المصرية، وخلق فرص عمل جديدة، وتوطين الصناعة المحلية.