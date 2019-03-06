شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيات لتوفير السلع وإطلاق المحتوى الثقافي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية بين التموين والتنمية المحلية وجهاز الخدمة الوطنية لتوفير السلع للمواطنين من الخضروات والمواد الغذائية. كما شهد توقيع اتفاقية بين الآثار والثقافة والاتصالات لإطلاق بوابة المحتوى الثقافي المصري على شبكة الإنترنت.

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