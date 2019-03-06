شكرا لقرائتكم خبر عن رجل أعمال إماراتي ومستثمرون سعوديون يستحوذون على أكثر من ربع «الشرقية للدخان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد مكتب سري الدين للاستشارات القانونية، اليوم الأربعاء، أن رجل الأعمال الإماراتي، محمد العبّار، ومستثمرين آخرين، استثمروا أكثر من 400 مليون جنيه مصري، في شراء أكثر من 25% من الطرح الخاص لأسهم الشركة الشرقية للدخان، والتي طُرِحَت للاكتتاب، 28 فبراير الماضي.

وذكر المكتب أن «العبار» يسعى إلى التعاون مع جميع المساهمين في الشرقية للدخان من أجل تطوير أعمال الشركة، بما يخدم مصلحة جميع المساهمين فيها، إذ سيسعى للحصول على تراخيص تصنيع المنتجات التبغية في عدد من الأسواق الخليجية والسوق العراقية.

يُذكر أن الحكومة المصرية طرحت حصة إضافية نسبتها 4.5% من أسهم الشرقية للدخان ببورصة مصر، خلال الأسبوع الحالي، لتجمع ما يصل إلى 1.6 مليار جنيه (91.66 مليون دولار).

تنتج الشرقية للدخان السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل، وتبلغ حصتها السوقية 70% مقابل 30% للشركات الأجنبية الأخرى.