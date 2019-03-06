شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تعلن أسعار توريد القمح: من 655 إلى 685 جنيهًا للإردب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أنه تم الاتفاق على توريد طن القمح لعام ٢٠١٨-٢٠١٩، بموافقة مجلس الوزراء، وبمشاركة وزارة الزراعة التي تقدم عناصر التكلفة، و«التموين» التي تشرف على هيئة السلع التموينية، واستوردت شحنات في مارس وفبراير وبالتالي لديها سعر محدد.
وأوضح، في مؤتمر صحفي، بمقر مجلس الوزراء، الأربعاء، أنه تم التوافق على سعر الطن الذي يساوي ٦.٦ إردب.
وقال إن سعر الأردب ٦٨٥ جنيهًا لصنف ٢٣.٥، ثم ٦٧٠ لصنف نقاوة ٢٣، و٦٥٥ لدرجة نقاوة ٢٢.٥، والموسم يبدأ في ١٥ إبريل، ويبدأ في مناطق أخرى أول إبريل.
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