شكرا لقرائتكم خبر عن فنادق «البحر الأحمر» تشارك في فعاليات بورصة برلين 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت عدة فنادق وشركات سياحية من محافظة البحر الأحمر بوفد رسمى، برئاسة اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، في فعاليات بورصة برلين السياحية لعام ٢٠١٩، ويأتى ذلك من منطلق الاهتمام بحضور فعاليات المؤتمرات والمعارض السياحية الهامة والاهتمام بالسوق السياحية الألمانية.

وتعد محافظة البحر الأحمر من أهم المقاصد السياحية الجاذبة للسائح الألمانى للتمتع بالإمكانيات الطبيعية والشواطئ الساحرة بالبحر الأحمر، كما يتخلل فعاليات المعرض عدد من اللقاءات الرسمية والتنسيقية مع العديد من الجهات الرسمية والشركات السياحية.

جدير بالذكر، أن بورصة برلين تعد أكبر معرض سياحى في العالم، وتستمر الفعاليات لمدة ٣ أيام، وسط مشاركة ١٨٠ دولة، و١٠ آلاف عارض، من العاملين بالقطاع، في مختلف الدول المشاركة.

تشارك مصر في المعرض، الذي يقام على مساحة ١٦٠ ألف متر مربع، بجناح خاص يضم ١٠٠ عارض.