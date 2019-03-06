شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تعلن الانتهاء من 100 ألف حالة حرجة بقوائم الانتظار فى 8 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، الانتهاء من 100 ألف حالة حرجة في 8 أشهر ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء علي قوائم الانتظار في 9 تداخلات جراحية، منها القلب وجراحات العيون والمخ والأعصاب وزراعة القوقعة.

وأضافت فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن هذا الإنجاز تم بالتعاون مع شركاء النجاح والبنك المركزى الذى وفر المال اللازم لتغطية فرق التكلفة .

وأشارت إلي أن 70% من هذه الحالات كانت من نصيب جراحات القلب، موضحة أن 28% من هذه الحالات تمت في المستشفيات الجامعية وأكثر من 6 آلاف حالة تمت بمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص.