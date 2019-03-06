شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق علي سعر أردب القمح ب685 جنيه لدرجة نقاوة 23.5 و670 لدرجة 23 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الدكتور علي مصيلحي،أنه تم الإتفاق علي سعر توريد أردب القمح لعام 2019/2018، ب685 جنيه لدرجة نقاوة 23.5 و670 جنيه لدرجة نقاوة 23 و655 جنيه لدرجة نقاوة 22.5 .

وأضاف وزير التموين في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن القوات المسلحة لها الكثير من الخدمات المتعلقة بالأمن الغذائي، وهناك أكثر من مجال للتنسيق بين وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية .

وأكد أنه تم الإتفاق علي وضع استراتيجية للأمن الغذائي، موضحا أن دخول جهاز الخدمة الوطنية وإتاحتها للصوب يتيح وجود المحاصيل المختلفة في الأسواق ووصولها للمستهلك .