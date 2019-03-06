شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الداخلية تحتفل باليوم العالمي للحماية المدنية بحضور قيادات أمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت الحماية المدنية بوزارة الداخلية احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للحماية المدنية، عرضت من خلاله عدداً من المعدات والأدوات والأجهزة الحديثة التي يستخدمها رجال الحماية المدنية في عملهم وذلك بحضور عدداً من القيادات الامنية. وتأتي هذه الاحتفالات تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في إطار احتفالات الإدارات الشرطية بيومها العالمي.















كانت هذه تفاصيل خبر صور.. الداخلية تحتفل باليوم العالمي للحماية المدنية بحضور قيادات أمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.