شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع وزراء الخارجية العرب بالجامعة العربية برئاسة الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت، منذ قليل، فى مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية فى دورته العادية «151»، برئاسة الصومال خلفًا للسودان، بحضور الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط،الأمين العام.

وقبل قليل، وزراء الخارجية العرب، اجتماع تشاورى، حول قضايا العمل العربي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية.

ويناقش الوزراء مشروع جدول أعمال القمة العربية القادمة المقرر أن تعقد فى تونس نهاية شهر مارس الجارى.

كما يبحث الوزراء بنداً حول "القضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي"، والذى يشتمل على عدد من الموضوعات منها متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية، والتطورات والانتهاكات الاسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، والأمن المائى العربي، وسرقة اسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة، والجولان العربي السوري المحتل.

كما يناقش الوزراء عدداً من الموضوعات حول التضامن من لبنان، وتطورات الأوضاع فى سوريا وليبيا واليمن، إلى جانب احتلال ايران للجزر الاماراتية الثلاث، بالإضافة إلى اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، ودعم السلام والتنمية فى السودان، ودعم الصومال وجزر القمر القمر ، والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي الأريتري، بالإضافة إلى التدخلات الايرانية فى الشئون الداخلية للدول العربية، ومخاطر التسلح الاسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلم، والعلاقات العربية مع التجمعات الاقليمية والدولية.

كما يشتمل جدول أعمال الوزراء، على عدد من القضايا الاجتماعية والثقافية، تضم دعم النازحين داخليا فى الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص، وإعلان يوم 28 مارس من كل عام يوما للاحتفال بالثقافة الموسيقية العربية، والعضوية الدائمة لدولة فلسطين فى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، إلى جانب موضوعات حول الشئون القانونية وحقوق الانسان، تتعلق بالارهاب الدولي وسبل مكافحته، وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، ونتائج اللجنة مفتوحة العضوية لاصلاح وتطوير جامعة الدول العربية.

كما يتضمن مشروع جدول الأعمال، مقترح السعودية بدمج القمتين العربية والاقتصادية فى قمة واحدة، وتعيين مرشح العراق (السفير قيس العزاوي) لشغل درجة الأمين العام المساعد للجامعة العربية.

وعُقد على هامش اجتماع الدورة ١٥١ للوزراء، اجتماعان وزاريان، للجنة الوزارية المعنية بالتدخلات الإيرانية في الشئون العربية، واللجنة الوزارية الخاصة بمواجهة المخططات الاسرائيلية في القارة الأفريقية.