شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب الأمريكى يعدل قرارا ليشمل إدانة التحيز ضد المسلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت شبكة "سى.إن.إن" أن نانسى بيولسى، المتحدثة باسم مجلس النواب الأمريكى، أعلنت أن مشروع القرار الذى يدين معاداة السامية، المقرر التصويت عليه هذا الأسبوع، سيتم تحديثه ليشمل إدانة التحيز ضد المسلمين أيضا. ووفقا لمساعد ديمقراطى، أعلنت بيلوسي هذا التحديث، الثلاثاء، مع زعيم الأغلبية الديمقراطية فى مجلس النواب ستينى هوير خلال اجتماع لجنة التوجيه والسياسة الديمقراطية فى مجلس النواب، فيما من المرجح تأجيل التصويت على مشروع القرار إلى الخميس بدلا من الأربعاء. ويأتى هذا الإعلان فى الوقت الذى يواجه فيه الديمقراطيون ضغوطاً لإدانة التعليقات المثيرة للجدل التى أدلت بها النائبة الديمقراطية، إلهان عمر، والتى أعتبرت معادية للسامية والتى أثارت انتقادات حتى من داخل حزبها، مع سعى الحزب للدفاع عنها من عن الخطاب المعادى للمسلمين. وقالت بيلوسى إنها تحدثت مع عمر خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكنها رفضت إضافة تفاصيل حول المحادثة.

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