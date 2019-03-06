شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. عروض للخيالة بوزارة الداخلية على إصابة الأهداف بدقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم ضباط الخيالة عروضاً تظهر قدرتهم على التقاط الأهداف بواسطة الرمح بعناية ، في اطار التدريبات القوية التي يتلقاها ابطال الداخلية، جاء ذلك في اطار احتفالية الداخلية باليوم العالمي للحماية المدنية. وقدم رجال الحماية المدنية عروضاً على كيفية انقاذ الضحايا ومساعدة رجال الإسعاف في نقلهم للمستشفى.

اليوم العلمي للحماية المدنية (1)



اليوم العلمي للحماية المدنية (2)



اليوم العلمي للحماية المدنية (3)



اليوم العلمي للحماية المدنية (4)

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