سامح شكرى: مصر مستمرة فى مواجهة الإرهاب بالتعاون مع أشقائها العرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سامح شكرى وزير الخارجية، أن مصر ستستمر فى مواجهة الإرهاب بالتعاون مع أشقائها العرب حتى دحر خطرة نهائيا، مؤكدا على ضرورة المقاربة الشاملة وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب.

جاء ذلك خلال كلمته فى فعاليات الدورة 151 لمجلس وزراء الخارجية العرب التى عقدت اليوم الأربعاء، فى مقر الجامعة العربية.

وأكد شكرى على دعم مصر الكامل للشعب الفلسطينى فى نيل حقوقه المشروعة، ورفض أى إجراءات أحادية تحدث أى تغيير على أرض الواقع.

وأوضح شكرى إنه لم يعد مقبولا أن يستمر نزيف الدم فى الأزمات المفتوحة فى المنطقة. مضيفا، نسعى للعودة لمفاوضات جادة تفضى لحل سياسى يحقق مطالب الشعب السورى، لعودة سوريا إلى جانب أشقائها العرب.