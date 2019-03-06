شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة تنظم ندوة تثقيفية بمدرسة النصر بالمعادي بمناسبة يوم الشهيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أناب اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اللواء أحمد فؤاد نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية لحضور الندوة التثقيفية التي عقدتها قيادة الدفاع الشعبي والعسكري بمناسبة يوم الشهيد بمدرسة النصر بالمعادي بحضور اللواء خالد مصطفى توفيق قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكري .

وأكد اللواء أحمد فؤاد خلال كلمته على أهمية الدور الذي يقوم به رجال القوات المسلحة علي حدود الوطن وفى أوقات السلم ولحظات الحرب ، مثمنا دورهم في التصدي للعمليات الإرهابية والحفاظ علي الوطن مشيرا إلى أن هذه الندوات والفعاليات هدفها تكريم من جاد بأرواحهم من أجل الوطن.

كما تضمنت الندوة تكريم الطلاب المثاليين من أبناء الشهداء وتقديم عدة فقرات فنية لتلاميذ المدرسة .