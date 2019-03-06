شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية يدين الهجوم الانتحارى قرب مطار جلال أباد شرق أفغانستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، التفجير الانتحارى الذى وقع صباح اليوم الأربعاء، حيث فجَّر انتحارى نفسه قرب مطار مدينة جلال آباد شرق أفغانستان؛ ما أدى إلى مصرع 6 أشخاص وإصابة آخرين.

وقال مفتى الجمهورية فى بيانه الذى أصدره اليوم الأربعاء: إن استهداف الجماعات والتنظيمات الإرهابية للآمنين والأبرياء يبرهن على الفكر الظلامى العبثى لهذه الجماعات الضالة التى لا تعرف شيئًا عن المبادئ والأسس التى تقوم عليها الأديان.

وشدد مفتى الجمهورية على رفض الشريعة الإسلامية القاطع لكافة ألوان الاعتداء على الآمنين والأبرياء، مؤكدًا تحريم الدين الإسلامي الحنيف لكل أشكال الاعتداء على النفس البشرية بالقتل أو الخطف أو الترويع أو السرقة أو أى شكل من أشكال إيذائها باعتباره من أبشع أنواع الجرائم التى تستوجب أشد العقوبات فى الدنيا والآخرة.

ودعا مفتي الجمهورية المجتمع الدولى وكافة دول العالم والأطراف والجهات الدولية الفاعلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للإرهاب ووقف موجات التشدد والتطرف، مؤكدًا على ضرورة توحيد الجهود الرامية لمواجهة الإرهاب واستئصال جذوره الشيطانية والقضاء عليه.

وتقدم المفتي بخالص العزاء والمواساة لأفغانستان قيادة وحكومة وشعبًا، ولأسر ضحايا الحادث الإرهابى الأليم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بموفور رحمته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.