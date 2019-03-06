فيديو .. شاهد تفكيك قنبلة وإبطال مفعولها فى بيان عملى لضباط المفرقعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم ضباط المفرقعات بوزارة الداخلية بياناً عملياً على التعامل مع قنبلة وابطال مفعولها وذلك بارض العروض بمقر ادارة الحماية المدنية في اطار احتفالات الداخلية باليوم العالمي للحماية المدنية. واظهر ابطال المفرقعات قدرة فائقة في التعامل مع المتفجرات وسرعة ابطال مفعولها وحماية المواطنين من الخطر، في اطار الدور البطولي الذي يقوم به ضباط وزارة الداخلية.

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