متحدث النواب يشيد بدور قوات الدفاع الجوي في حماية سماء مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أعرب الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، عن سعادته خلال متابعته لتفقد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لإحدى تشكيلات قوات الدفاع الجوي، موجها التحية لنسور القوات المسلحة الباسلة لنجاحهم في تأمين سماء مصر، ومؤكدا أنهم ونسور الجيش المصري الباسل يحظون بكل احترام وتقدير من الشعب المصري العظيم.

وأعلن "حسب الله"، في بيان اليوم، تأييده التام والمطلق لتأكيد الفريق أول محمد زكي، بأن الدفاع عن الوطن وتأمين حدوده وشعبه العظيم مهمة مقدسة لا تهاون فيها، مشيرًا إلى الدور الوطني لرجال الدفاع الجوي ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة في تأمين سماء مصر وفرض السيادة والسيطرة الكاملة على مجالها الجوي.

وأشاد الدكتور صلاح حسب الله بالأسلوب العلمي الراقي للعمل من خلال استخدام أحدث النظم التكنولوجية لقوات الدفاع الجوي؛ من أجل حماية سماء مصر ضد أي عدائيات محتملة كما أشاد بتوجيه الفريق أول محمد زكي التحية لمقاتلي الدفاع الجوي المرابضين في مواقعهم الذين يواصلون تنفيذ مهامهم طوال الليل والنهار بالتعاون مع باقي الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للدفاع عن الوطن والحفاظ على سلامة أراضيه، ومطالبة الفريق أول محمد زكي لهم بالاستمرار في بذل الجهد والعرق في التدريب واليقظة التامة والحفاظ على الأسلحة والمعدات وضرورة الحفاظ على المستوى الراقي للياقتهم البدنية والحفاظ على الانضباط العسكري في المظهر والجوهر لأنه المقياس الحقيقي لتقدم القوات المسلحة والحفاظ على أعلى درجات الاستعداد القتالي.