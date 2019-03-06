محافظ القاهرة وقائد المنطقة المركزية يضعان إكليلًا من الزهور على مقابر الشهداء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وضع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، يرافقه اللواء أركان حرب عماد أحمد الغزالي، قائد المنطقة المركزية العسكرية، واللواء محمد منصور، مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، إكليلًا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية بمنطقة الخفير، وتم قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء الذكية، مع عزف الموسيقى العسكرية لسلام الشهيد بمناسبة احتفالات البلاد بيوم الشهيد .

وأكد المحافظ، أهمية دور شهداء القوات المسلحة والشرطة العظيم والتضحيات التي بذلوها في إعلاء شأن الوطن ورفع كلمته، مشيدًا بدور القوات المسلحة وإرادة الشعب المصري معًا في السلم والحرب.