خاص| التموين توضح آلية التعامل مع المحبوسين في البطاقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتوثيق، إن الوزارة لم تحذف أيًا من المحبوسين، وفقًا لأحكام قضائية نهائية من منظومة الدعم، موضحًا أن ما يحدث إيقاف مؤقت للمحبوسين إلى حين انتهاء فترة أحكامهم القضائية.

وأوضح مدكور –في تصريح خاص لمصراوي- أن الإيقاف المؤقت يقتصر على الفرد المحكوم عليه فقط لا غير، دون المساس بباقي الأفراد المقيدين على البطاقة التموينية، وحتى إن كانت البطاقة مقيدة باسم الفرد المحكوم عليه.

ولفت مستشار وزير التموين، إلى أن ذلك الإجراء ليس بجديد ولا يمت لمعايير الاستحقاق التي يتم تطبيقها خلال الفترة الحالية بأي صلة، وإنما هو قانون يتم تطبيقه منذ عدة سنوات.

وكان اللواء تادرس قلدس، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة موجه إلى وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، حول حذف المحبوسين، وفقًا لأحكام قضائية نهائية من البطاقات التموينية، مشيرًا إلى ضرورة الخروج ببيان عن وزارة التموين توضح فيه حقيقة الأمر، وإن كان شائعة أم حقيقة.

يشار إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، بدأت منذ الأول من مارس الجاري تنفيذ المرحلة الثانية من حذف غير المستحقين من منظومة الدعم وفقًا لـ 5 معايير تم تحديدها بناءً على قدرات الأفراد على الاستهلاك، وهي:" يزيد استهلاكهم من الكهرباء عن 650 كيلووات شهرياً، أو من يزيد استهلاكهم للهاتف المحمول عن 800 جنيه شهرياً، أو من تبلغ المصاريف المدرسية لأحد أبنائه عن 30 ألف جنيه سنوياً أو أكثر أو من لديه سيارة فارهة موديل 2014 أو أحدث، وشاغلي الوظائف العليا".