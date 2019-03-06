وزيرة السياحة تفتتح الجناح المصري في بورصة برلين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، اليوم الأربعاء، الجناح المصري ببورصة السياحة ببرلين، بحضور السفير بدر عبد العاطي سفير مصر لدى ألمانيا الاتحادية، واللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وحسب بيان، الأربعاء، تبلغ مساحة الجناح المصري ببورصة السياحة ببرلين 1178 م2، ويتكون من دور علوى بمساحة 75 م2، ويضم 100 مشارك بينهم 35 شركة سياحية، و59 فندقا، كما يضم جناحا للاتحاد المصري للغرف السياحية، وجناحا لغرفة شركات السياحة، وجناحا لغرفة الفنادق، وجناحا لمحافظة البحر الأحمر، وجناحا لشركة مصر للطيران، وجناح لشركة آير كايرو.

وصمم الجناح المصري بأحدث التكنولوجيا بوضع شاشات عرض كبيرة متحركة في جميع جوانب الجناح لجذب أنظار الزائرين والمشاركين في المعرض، والتى تبث موادا ترويجية عن مصر طوال فترة فعاليات البورصة للترويج للمقاصد السياحية المصرية التى تمتاز بالتنوع والتفرد من سياحة الشواطئ والسياحة التاريخية والثقافية والعلاجية والسياحة الدينية والسفارى والمغامرات وسياحة المؤتمرات، بالإضافة إلى الترويج للمتحف المصرى الكبير الذي يجرى افتتاحه عام 2020، وخُصص بالجناح المصري جزء خاص بالمتحف الكبير يعرض "ماكيت" للمتحف.