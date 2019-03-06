"العربية لحقوق الإنسان": إجراءات التحالف الإسرائيلي الأمريكي لم تكسر إرادة الفلسطينيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نظمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة محمد فايق، رئيس الشبكة ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ندوة حول السلام العادل لمنطقة الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، بمقر الأمم المتحدة بجنيف.

وأوضح فايق، في كلمتة، أن هذه الندوة تأتي في إطار سلسلة اللقاءات التي نظمتها الشبكه العربية لحقوق الإنسان منذ ديسمبر2017 بعمان والجزائر والقاهرة وجنيف لبحث سبل دعم وتأكيد حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة وغير القابلة للتصرف، ومواجهه الأمر الواقع لتأبيد الاحتلال الإسرائيلي وتجاوز كل قرارات الأمم المتحدة والمبادرات العربية لتحقيق سلام شامل وعادل التصدي لعمليات العنف وتقويض مرتكزات القضية الفلسطينية من عمليات عنف مفرطة، وتقويض مقومات حل الدولتين، وتكثيف طرح مشروعات لقوانين عنصرية أو داعمة للاحتلال، لمحاولة إرباك الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية , تكثيف الأعتقالات في القدس والضفة الغربية.

وشدد رئيس الشبكة، على أنه رغم هذة الإجراءات التي شنها التحالف الإسرائيلي الأمريكي فلم تستطع أن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني، أو القضاء على الدعم الدولي للقضية الفلسطينية فتجاوز المجتمع الدولي الفيتو الأمريكي بمجلس الأمن باجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في صيغة الاتحاد من أجل السلام، وشكل مجلس حقوق الإنسان الدولي لجنة لتقصي الحقائق لجرائم القتل لفض التظاهرات السلمية.

وطالب فايق، بالسعي لدى المحكمة الجنائية الدولية لتوسيع نطاق الجرائم المطروحة التي ترتكب تجاه الشعب الفلسطيني وغير المسبوقة في احتلال الأراضي الفلسطينية.