تضم غرفة لشحن التليفونات.. وحدات خدمية لزوار الأهرامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة الآثار، الانتهاء من تنفيذ عدد من الوحدات الخدمية داخل منطقة أهرامات الجيزة، وذلك بالتعاون مع البنك الأهلي المصري ضمن أعمال بروتوكول الرعاية المشترك لتطوير المناطق الأثرية.

وأوضح أيمن سعيد، معاون وزير الآثار لتطوير المواقع الأثرية، أن هذه الوحدات هي بمثابة مكتب للاستعلامات واستراحة للزوار تهدف إلى توفير الخدمات اللازمة للزوار أثناء زياراتهم وجولاتهم داخل المنطقة الأثرية.

وأضاف سعيد في بيان اليوم، أن الوحدات عبارة عن غرفة خاصة لمفتشين الآثار المسئولين عن التواصل مع الزوار ومساعدتهم أثناء زيارتهم داخل المنطقة، وإرشادهم والإجابة عن أسئلتهم، ملحق بالغرفة مظلة صغيرة مزودة بمقعد للاستراحة وبها مصدر كهرباء لشحن الهواتف المحمولة والكاميرات.

ونوه سعيد، إلى أنه جاري تعميم وتنفيذ هذه الخدمات، في كل من معابد أبوسمبل ومعابد فيلة، والكرنك ومنطقة آثار دهشور وسقارة، بالإضافة إلى تزويد المناطق بلوحات إرشادية وأكشاك للأمن وبوابات استقبال، وذلك في إطار خطة الوزارة في تطوير المناطق الأثرية ومشروع تحسين عرض المواقع الأثرية بالتعاون مع البنك الأهلي ومكتب اليونسكو بالقاهرة وبالتنسيق مع وحدة تطوير الخدمات وتنمية الموارد المالية بمكتب وزير الآثار.