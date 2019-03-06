وزير التعليم العالي: مبادرة صنايعية مصر ترفع تنافسية الأيدي العاملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

شارك الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس الثلاثاء، بإحدى جلسات القمة الثانية لقادة التنمية المصريين "فينجر برينت" تحت عنوان "صنايعية مصر" والتي عقدت على مدار يومي 4 و5 مارس بمشاركة 9 وزراء و28 سفيرًا يمثلون دولًا عربية وأفريقية وأوروبية، وتمثيلًا لـ 35 دولة أفريقية، بالإضافة إلى قيادات العمل الأهلي ورواد التنمية، ممثلي مؤسسات المجتمع المدني المختلفة ورجال الأعمال.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي، أوضح عبدالغفار، أن خطة الوزارة لتطوير التعليم الفني من خلال إنشاء جامعات تكنولوجية في القاهرة الجديدة وبني سويف وقويسنا، مؤكدًا أهمية تغيير وجهة نظر المجتمع عن خريجي التعليم الفني، وتحسين مستوى الخريجين من خلال تطوير المناهج، وإتاحة الفرصة أمامهم للالتحاق بالجامعات التكنولوجية، والتي تمنحهم درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه أيضًا.

وأكد عبدالغفار، أن مبادرة رئيس الجمهورية بعنوان "صنايعية مصر" تساهم في رفع تنافسية الأيدي العاملة المصرية، بجانب تدريب وتأهيل أصحاب الأعمال اليدوية والحرف والمهن، مثل: النجارة والسباكة والكهرباء والحرف التراثية، كصناعة السجاد والخزف والنحت والصدف وغيرها من الحرف، مطالباً المجتمع المدني ورجال الأعمال والصناعة بالمشاركة المجتمعية في الاهتمام بالتعليم الفني من خلال توفير فرص تدريبية وتأهيلية للخريجين من الجامعات المختلفة وأصحاب المهن، وإكسابهم المهارات التي يحتاجها سوق العمل بما يساهم بالحد من البطالة، ويلقي الضوء على مشاركة المجتمع المدني في إحداث التنمية الشاملة بالبلاد، مشيراً إلي التعاون مع وزارة الانتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع في تنفيذ مبادرة صنايعية مصر من خلال منح المتدربيين ترخيصًا مهنيا، يتم من خلال مزاولة المهنة.

كما أكد وزير التعليم العالي، أهمية التوعية المجتمعية، وعمل حملات تسويقية تحسن من الصورة الذهنية للتعليم الفني في المجتمع، مشيراً إلى ضرورة التحول الرقمي للمجتمع من خلال إتاحة الفرصة أمام خريجي الكليات النظرية لاكتساب مهارات تكنولوجية، تفتح أمامهم الفرص بسوق العمل، وذلك في ظل الثورة الصناعية الرابعة التي تحتاج لتخصصات، مثل: علوم الحاسب، مؤكداً حرص الدولة على تطوير مستوى الخريجين، مستشهداً بمبادرة المليون مبرمج التي تسعى الوزارة لتنفيذها بالتعاون مع جهات أخرى، وذلك من خلال ربط البحث العلمي بالصناعة.

يشار إلى أن قمة قادة التنمية المصريين "فينجر برينت" هي مبادرة أطلقتها مؤسسة تروس مصر للتنمية واحدة من أهم مؤسسات المجتمع المدني العاملة في قطاع التنمية وتهدف لتجميع الشركاء المعنين ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني القادرون على إحداث بصمة مؤثرة في عجلة التنمية، ولذا فإن قمة فينجر برينت تمثل أكبر تجمع للعاملين في مجال التنمية.