استدرجاه لحفل عرس.. ضبط عاملين قتلا زميلهما في الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجحت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، في كشف لغز العثور على جثة شاب بالقنطرة غرب، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زميلي المجني عليه، وأن السرقة هي الدافع لارتكاب الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على جُثة "أحمد. م. ص" 21 سنة- عامل بشركة ملابس، بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية، وبه إصابات بالرقبة والوجه.

تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد. ف. أ"، و"محمد. ع. م" عاملان بذات الشركة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمناقشتهما اعترفا بارتقاب الواقعة بدافع السرقة، وفي سبيل تنفيذ ذلك قاما باستدراج المجني عليه بدراجة نارية بزعم التوجه لحفل عُرس بمنطقة فايد، وأثناء سيرهم بمنطقة العثور تعديا عليه بمقص وقالب طوب فأوديا بحياته، وأرشدا عن الأداة المستخدمة والدراجة النارية وهاتف محمول ومبلغ مالي قدره (3 آلاف جنيه) خاصين بالمجني عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.