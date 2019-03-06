السجن سنة لمتهم في قضية "أحداث طلعت حرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، بالسجن سنة مع الشغل للمتهم محمود إبراهيم، في جلسة إعادة إجراءات محاكمته لاتهامهم بالتظاهر في أحداث طلعت حرب التي وقعت في 22 يناير 2015.

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج، ومحمد سعيد.

كانت محكمة جنايات الجيزة قضت في وقت سابق بسجن المتهم وآخرين 5 سنوات غيابيا، وقام المتهم بعمل إعادة إجراءات على الحكم.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية المقيدة برقم ١٨٧٦ لسنة ٢٠١٥ كلي وسط، ارتكاب جرائم التظاهر دون تصريح، التجمهر، قطع الطريق، تعطيل المواصلات العامة والخاصة، وحيازة ألعاب نارية، والتعدي على قوات الشرطة، وحيازة شماريخ.