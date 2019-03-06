السجن المشدد 10 سنوات لـ 3 متهمين بالخطف في بولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بمعاقبة 3 متهمين بخطف مواطنين وقتل أحدهما ببولاق الدكرور، بالسجن المشدد 10 سنوات.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي أبو العلا، ومحمود عبد المنعم القرموطي، ومحمد إبراهيم عبد الصمد، وأمانة سر محمد السنوسي.

وأسندت النيابة للمتهمين "يوسف هبة، محمود وهبة، عبد السلام وهبة"، تهمة القبض على المجني عليهما " سعيد كمال، محمد أحمد" محتجزين إياهم بمسكن المتهم الأول بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وقد اقترن ذلك بتعذيب الأول تعذيبات بدنية حيث قاموا بتكبيله والتعدي عليه بالضرب عمدا مع سبق الإصرار، ولَم يقصدوا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأسندت النيابة للمتهمين حيازة أسلحة بيضاء وأدوات تستخدم في التعذيب، بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.