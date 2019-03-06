مأساة الطفل أحمد.. تركه والده وعذبته جدته حتى مات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

لم يتحمل جسد الطفل "أحمد"، اعتداء جدته عليه، وفقد حياته بعد وصلة تعذيب باستخدام ماسورة حديدية، بسبب تبوله لا إراديًا أثناء نومه في منطقة دار السلام بالقاهرة.

تلقى قسم شرطة دار السلام (بمديرية أمن القاهرة) بالعثور على جثة الطفل "أحمد إ.أ." 6 سنوات، مقيم محل البلاغ وبه عدة إصابات متفرقة بجسده.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن الطفل المتوفى يقيم صحبة شقيقه طرف جدته لوالده " زينب ع.أ." 58 سنة "ربة منزل"، ومقيمة بمحل البلاغ نظراً لانفصال والديهما منذ 4 سنوات، وعدم تواجد والده بصفة دائمة بالمنزل، وأن الأخيرة دائمة التعدي على المجني عليه وتعذيبه وأنها وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بالتعدي على المجني عليه باستخدام ماسورة حديدية، واليوم وحال قيامها بإيقاظه اكتشفت وفاته، تم بإرشادها ضبط الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المتهمة للنيابة للتحقيق.