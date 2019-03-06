الحماية المدنية تسيطر على حريق مدخنة بعقار في الهرم- (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
تصوير -فريد قطب:
نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة، في السيطرة على حريق بمدخنة بعقار بمحطة العريش الهرم، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، دون وقوع إصابات.
كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا، يفيد بنشوب حريق بمدخنة مطعم بعقار بمحطة العريش الهرم، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى لمنع خطر امتداد النيران إلى باقي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق.
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