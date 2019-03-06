تأجيل الطعن على رفض استبعاد ترشيح ضياء رشوان لمنصب نقيب الصحفيين لـ9 مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
قررت المحكمة الإدارية العليا، تأجيل الطعن المقام من علي أيوب المحامي على الحكم الصادر برفض استبعاد ترشح ضياء رشوان من انتخابات نقابة الصحفيين، لجلسة 9 مارس الجاري .
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار توفيق إبراهيم، قضت الأربعاء الماضي، برفض الدعاوى المقامة ضد ضياء رشوان المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، على قرار ترشحه لمنصب النقيب.
وجاء منطوق الحكم بقبول الدعوى شكلاً، ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعين المصروفات، وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لأعداد تقرير في الرأي القانوني في الموضوع.
كان الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أعلن عن ترشحه لمنصب نقيب الصحفيين في انتخابات التجديد النصفي.
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