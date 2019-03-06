ضبط عاطل بحوزته 35 كيلو بانجو في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار بالمواد المخدرة وبحوزته 35 كجم من مخدر البانجو. جاء ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين على القانون لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة. كانت معلومات وردت لضباط قسم مكافحة المخدرات (بمديرية أمن الشرقية) مفادها قيام "عاطل" مقيم دائرة مركز شرطة بلبيس بالإتجار في المواد المخدرة. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بالاشتراك مع قطاع الأمن العام وتم ضبطه، حال استقلاله دراجة نارية بدون لوحات بدائرة المركز وبحوزته (بندقية آلية -12 طلقة من ذات العيار- 35 كجم بانجو- مبلغ مالي- هاتف محمول). وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للإتجار والسلاح للدفاع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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