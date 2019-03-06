أخبار مصر | الوزراء يعلن أسعار توريد القمح.. و٦٨٥ جنيها لدرجة ٢٣.٥

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوزراء يعلن أسعار توريد القمح.. و٦٨٥ جنيها لدرجة ٢٣.٥ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، إن مجلس الوزراء وافق على تحديد سعر توريد اردب القمح لعام ٢٠١٨ / ٢٠١٩، لافتا أن سعر الأردب ٦٨٥ جنيها لدرجة نقاوة ٢٣.٥ و٦٧٠ جنيها لدرجة نقاوة ٢٢ و٦٥٥ لدرجة نقاوة ٢٢.٥.

وأضاف الوزير، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن تحديد السعر يتم بسن وزارة التموين والزراعة بعد العرض على رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أن القرار يوجب أن نبحث عن متوسط الأسعار لتحديد سعر شراء القمح.