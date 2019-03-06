أخبار مصر | مجلس الوزراء يستعرض تقريرا حول مشروع التحول الرقمي ببورسعيد

استعرض اليوم، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة، مع وكيل هيئة الرقابة الإدارية، تقريراً حول الموقف التنفيذي لمشروع التحول الرقمى لمحافظة بورسعيد.

حيث أشار إلى أنه فيما يتعلق بالبنية التحتية، فقد تم الانتهاء من حفر وسحب وتوصيل البنية التحتية لعدد 329 موقعاً ومبنى حكومياً من إجمالي (558 مبني)، وبمعدل يفوق المخطط التنفيذي للمشروع، كما تم الربط بعدد 20 قاعدة بيانات تمثل عدد 14 وزارة، وكذا تقديم عدد (7) حزم خدمات بإجمالي (39) خدمة بالمرحلة الأولى، وهى (خدمات النيابة العامة- الداخلية– العدل - الجمارك- الإسكان- التموين- التأمين الصحي).

كما أوضح أنه جارٍ دراسة تلك الخدمات بمشاركة الوزارات المعنية للوقوف على تقديمها بالوسائل الالكترونية، مضيفاً أنه تم الانتهاء من نسبة 75% من منظومة السداد الالكتروني للمصروفات الدراسية بجامعة بورسعيد، على أن يتم استكمال الانتهاء منها، وذلك طبقا للمخطط التنفيذي للمشروع (ابريل 2019).

وأكد رئيس الوزراء فى هذا الصدد أهمية الانتهاء من تنفيذ مختلف المتطلبات والاحتياجات الخاصة بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمى لمحافظة بورسعيد، وفقاً للمخططات الزمنية المحددة، وكذا الانتهاء من الإجراءات المطلوبة لتسعير الخدمات المزمع تقديمها الكترونياً بحيث تكون بسعر مناسب، فضلاً عن الانتهاء من إجراءات تدشين الكيان المختص بإدارة منظومة التحول الرقمي للدولة المصرية بشكل عام.