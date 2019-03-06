أخبار مصر | تعرف على فعاليات وأنشطة حزب مستقبل وطن خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على فعاليات وأنشطة حزب مستقبل وطن خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب مستقبل وطن، العديد من النشاطات الخدمية بالمحافظات، وذلك فى إطار السياسة التى يتبعها الحزب خلال الفترة الماضية، لرفع الوعى لدى المواطنين، فضلا عن القوافل الطبية المختلفة للتيسير على المواطنين البسطاء.

حيث نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالجيزة حملة مكبرة، للقيام بأعمال رفع الكفاءة والصيانة لعدد من الوحدات الصحية، بمركز البدرشين جنوب المحافظة، فضلا عن تنظيم ندوة تثقيفية حول أهمية المشاركة فى الحياة الحزبية بمنطقة إمبابة، وتنظيم قافلة طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج اللازم بمركز أطفيح.

ونظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسماعيلية، قافلة بيطرية للكشف على رؤوس الماشية وصرف الأمصال اللازمة لها للعلاج بالمجان، بمركز أبو صوير.

وبمحافظة كفر الشيخ، نظمت أمانة الحزب ندوة تثقيفية حول أهمية التعديلات الدستورية بقاعة كليوباترا بمدينة بيلا التابعة للمحافظة، ونظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة تنظيم منافذ بيع متنقلة لبيع اللحوم والأسماك بأسعار مخفضة بمركز الرحمانية ووادى النطرون وكفر الدوار وحوش عيسى وإيتاي البارود.

وأطلقت أمانة الشرقية، حملة مكبرة للقيام بأعمال رفع القمامة والنظافة والتجميل بمنطقة الموقف القديم بمدينة بلبيس التابعة للمحافظة، لتنظيف الشوارع وجمع القمامة، فضلا عن تنظيم عدد من المؤتمرات الجماهيرية بمناطق "ديرب نجم ومنيا القمح والزقازيق والحسينية"، بهدف استعراض خطة الحزب فى الاستحقاقات القادمة.

ونظمت أمانة مستقبل وطن بجنوب سيناء، فصول محو أمية لتعليم الكبار بمنطقة أبو رديس بحضور بعض قيادات الحزب وأعضاء مجلس النواب.

كما نظمت أمانة الحزب بالوادى الجديد احتفالية لتكريم بعض الأطفال الأيتام وذوى الإحتياجات الخاصة وتوزيع الهدايا عليهم بمركز شباب بلاط، إضافة إلى التكفل بإجراء عدد 5 عمليات خاصة بأمراض الرمد لبعض الأسر الفقيرة بمركز دار عيون مصر بالمنيا.