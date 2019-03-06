أخبار مصر | رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيتين لتوزيع منتجات "الخدمة الوطنية"

شهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية ثلاثية بين وزارة التموين والتنمية المحلية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛ لتوزيع السلع التي ينتجها الجهاز للمواطنين تحت إشراف وزارة التموين.

ووقع البرتوكول وزراء التموين والتنمية المحلية وممثل جهاز الخدمة المدنية.

كما شهد مدبولي توقيع اتفاقية بين الثقافة والآثار واتصالات لإطلاق بوابة الإليكترونية للمحتوى الثقافي المصري .