أخبار مصر | رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيتين لتوزيع منتجات "الخدمة الوطنية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيتين لتوزيع منتجات "الخدمة الوطنية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية ثلاثية بين وزارة التموين والتنمية المحلية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛ لتوزيع السلع التي ينتجها الجهاز للمواطنين تحت إشراف وزارة التموين.
ووقع البرتوكول وزراء التموين والتنمية المحلية وممثل جهاز الخدمة المدنية.
كما شهد مدبولي توقيع اتفاقية بين الثقافة والآثار واتصالات لإطلاق بوابة الإليكترونية للمحتوى الثقافي المصري .