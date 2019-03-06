أخبار مصر | "برلماني" يتقدم بسؤالين للحكومة عن حماية سرية البيانات ومؤشر شفافية الموازنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "برلماني" يتقدم بسؤالين للحكومة عن حماية سرية البيانات ومؤشر شفافية الموازنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بتساؤل للدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، موجه للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط، بشأن موقع مصر الحالى في مؤشر شفافية الموازنة، كما وجه سؤال لوزير الاتصالات عمرو طلعت بخصوص خطوات الحكومة لتطبيق المعايير الدولية في حماية سرية البيانات.

وطالب "فؤاد" فى سؤاله بالكشف عن الخطوات التى اتبعتها الحكومة لتحقيق المزيد من الشفافية فى الموازنة العامة بناء على توصيات شراكة الموازنة الدولية Budget International Partnership،وغيرها من المنظمات الاقتصادية الدولية، موضحًا أن مصر شهدت تحسنا قارب المتوسط العالمى (43) بحصولها على 41 نقطة فى مؤشر شفافية الموازنة الدولى الذى صدر عام 2017، وجاء ترتيب مصر فى المرتبة رقم 65 بين 115 دولة شملها التقرير الذى تصدره شراكة الموازنة العامة كل عامين بدلا من المرتبة رقم 89 فى تقرير عام 2015.

وتابع:"نحن على مشارف صدور التقرير الجديد فى ظل إصلاحات هيكلية للاقتصاد عامة وللموازنة بشكل خاص تبشر بتحسن آخر فى الترتيب العالمى لشفافية الموازنة ومن ثم على وزارة المالية أن تطلعنا بالخطوات التى اتخذتها قبل صدور التقرير الجديد".

وفيما يخص ورير الاتصالات، قال "فؤاد"، إن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018،ومشروع قانون حماية البيانات الشخصية سيعملان سويًا علي تحسين وضعية مصر في التقارير الدولية الخاصة بإحترام حقوق الإنسان، موضحًا أن مجلس الإتحاد الأوروبي إعتمد قرار (679 2016 EU) بشأن حماية سرية المعلومات كمرجعية أوروبية ووثيقة دولية لحماية سرية بيانات الأفراد، مُطالبًا بالكشف عن إستعدادات الحكومة المصرية للتوافق مع قرار مجلس الإتحاد الأوروبي رقم (EU 2016679 ) بشأن حماية سرية البيانات والمعلومات.