أخبار مصر | ننشر مرافعة النقيب العام في محاكمة المحامية شيماء عبد الرحيم بتهمة "المخدرات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر مرافعة النقيب العام في محاكمة المحامية شيماء عبد الرحيم بتهمة "المخدرات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت الدائرة الثالثة عشرة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، خلال جلسة محاكمة شيماء عبد الرحيم رجب، المحامية، في اتهامها بالإتجار في المخدرات، وتكوين تشكيل عصابي في القضية رقم 3319 لسنة 2017 جنايات الأميرية، إلى جلسة أول يونيو القادم للنطق بالحكم.

وقد حضر سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، للدفاع عن المحامية، حيث اكتظت قاعة المحكمة بعدد كبير من المحامين تضامنًا معها في قضيتها.

وتشكلت هيئة الدفاع، التي ترأسها النقيب العام، من كل من هشام زين، نقيب محامي شمال القاهرة، وسيد عيسى، ومحمد هيبة، عضوي مجلس شمال القاهرة، والأساتذة: ناصر عبد اللاه، ورفاعي مطراوي، المحاميين، ولفيف من السادة المحامين.

وقد أبدى عاشور في مرافعته الدفوع الشكلية والموضوعية، وكان منها: بطلان أمر الإحالة، وعدم جدية التحريات، وكيدية الاتهام، وتلفيق وبطلان إجراءات القبض والتفتيش بشأن المحامية، وما تلاه من إجراءات، وعدم معقولية بل واستحالة تصور حدوث الواقعة على النحو الوارد بالأوراق.

وأشار النقيب العام، في دفاعه، إلى أن هذه القضية ليس لها أعمدة ولا قوام صاغته النيابة العامة لتقدم إلى المحكمة قضية بلا أدلة، وليس لها محل من النظر أمام محكمة الجنايات لما بها من تلفيق وتزييف للحقائق بيد مأمور الضبط القضائي الذي قام باختلاق وقائع وهمية، منها واقعة القبض على المحامية، في أثناء تأديتها لدور الدفاع عن أهلها بصفتها محامية.