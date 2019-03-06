أخبار مصر | فريق "أطفال بلا مأوي" ببني سويف ينقذ طفلا ويعيده لأسرته

تمكن فريق أطفال بلا مأوي ببني سويف والتابع لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوي بوزارة التضامن الاجتماعي، من إنقاذ الطفل (م .ع) والبالغ من العمر 12عاما الطالب بالصف السادس الابتدائي والمقيم بمقبل القديم ببنى سويف بعد أن لاذوا بالفرار من بيت الأم التي تزوجت بغير الأب بعد وفاته وبدأت تصرفات الأم تتسم بالقسوة والعنف تجاه طفلها الأمر الذي جعل الهروب من المنزل هو منفذ الأمل الوحيد للطفل.

وقد تحرك الفريق لمكان تواجد الطفل، حيث عثر عليه بصحبة أتنين من أصدقاء الشارع قد جمعته علاقة صداقة بهما منذ عام من مركز مغاغة المنيا ويقومان بمسح السيارات بجوار مزلقان محطة قطار بني سويف فأقنعوه بالعمل معهم .

واستطاع الفريق أقناع الطفل بضرورة عودته للمنزل والتمتع بدفء الأسرة بعد توعيته بمخاطر الشارع فاستجاب الطفل، وتم دمجه بالأسرة بعد توعية الأم وإرشادها بخطورة استخدام العنف لما له من أبعاد سيئة على نفسية الطفل في هذه المرحلة العمرية وقد تعهدت الأم بالحفاظ على الطفل ومعاملته معاملة حسنة.

وسيقوم فريق إدارة الحالة بمتابعة الأسرة من خلال إجراء زيارات شهرية للوقوف على حالة الطفل داخل الأسرة.