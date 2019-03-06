أخبار مصر | المهندسين: انعقاد الجمعية العمومية العادية اليوم

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تعقد نقابة المهندسين المصرية برئاسة هاني ضاحي النقيب العام، الجمعية العمومية العادية للمهندسين، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثانية ظهرا، بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس.

ومن المقرر أن جدول الأعمال يأتي كالأتي:

_مناقشة السياسة العامة للنقابة وعرض إنجازات السنة الماضيه.

_اعتماد ميزانية النقابة لعام2018.

_اعتماد الموازنة عن السنة المقبلة 2019.

_تعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه.

_النظر في الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية والمعتمدة من مجلس النقابة قبل موعد إنعقاد الجمعية بأسبوعين علي الأقل. _مايستجد من أعمال.

وقامت النقابة بالتنويه أن الحضور لأعضاء النقابة الذين قاموا بتسديد اشتراكاتهم المستحقة عليهم حتي نهاية السنة المالية التي تسبق السنة المالية السابقة علي موعد انعقاد الجمعية العمومية (اشتراك 2017).

ويكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إذا حضر الاجتماع ربع الأعضاء من لهم حق الحضور، وإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع لمدة ساعتين، علي أن يتم عدد الحاضرين 300 عضو علي الأقل، وإلا أجل الاجتماع لمدة أسبوعين وتكرر الدعوة حتي يكتمل النصاب القانوني، ولا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال.

وتتيح النقابة لأعضاء الجمعية العمومية تحصيل الاشتراكات حتي صباح يوم انعقاد الجمعية.

وكانت عقدت المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، جلسته برئاسة المهندس هانى ضاحي النقيب العام لمهندسي مصر، وبحضور المهندس محمود مغاوري الامين العام، والمهندس مؤمن شفيق آمين الصندوق، والمهندسة زينب عفيفي الامين العام المساعد الصندوق، والمهندس أحمد السيد امين الصندوق المساعد.

وشهدت الجلسة أجواء ايجابية، حيث أعتمد المجلس الاعلي للنقابة بالإجماع ميزانية 2018.