أخبار مصر | التعليم: نراجع مع الإدارات التعليمية أوراق "المسابقة المؤقتة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعليم: نراجع مع الإدارات التعليمية أوراق "المسابقة المؤقتة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، بأن الأوراق ليست هى الشرط الوحيد فى مسابقة الوظائف المؤقتة.

وأكد خلال تصريح له عبر جروب "ادعم طارق شوقي" أن التخصص المتقدم عليه شرط - مدى تطابق المؤهل مع التخصص شرط - الإدارة المتقدم عليها شرط - وهناك شروط أخرى.

وأشار خلال تصريحه:" ليس معنى انه تم تقديم الأوراق واستلامها من المتقدم انه اجتاز شروط الإعلان، الوزارة ألزمت الإدارات استلام جميع الأوراق حتى لو لم ينطبق الشروط على المتقدم لضمان الحيادية وأن لا يتم رفض احد نهائيًا والتلاعب به بحجة عدم استيفاء الأوراق ".

وأكد أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور طارق شوقي ستبدأ مراجعة الإدارات خلال الأيام القادمة لمراجعة جميع المستندات للاطمئنان انه لم يظلم احد أو يتلاعب احد بالمستندات المقدمة.

وكان الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، قد عقد مؤتمرًا صحفيًا، السبت الماضي، للإعلان عن مواعيد اختبارات المعلمين المتقدمين في مسابقة العقود المؤقتة، وأحدث التفاصيل الخاصة بأعداد المتقدمين الذين استوفوا الشروط المطلوبة، بالإضافة للمواعيد المقررة لبدء تسلم الناجحين مهام عملهم في المدارس المختلفة في المحافظات.

وقال عمر، في تصريحات بالمؤتمر الصحفي، أن من ضمن الأهداف الأساسية للمسابقة الحالية معالجة الاغتراب الداخلي للمعلمين، وإعادة التوزيع لتحقيق الاستقرار الوظيفي للمعلمين داخل المدارس، مضيفًا أنه بعد الانتهاء من برنامج الحكومة 2022، سوف تصبح كل مدرسة وحدة متكاملة مستقرة بكل أدواتها التي تحقق نجاح العملية التعليمية، ويتم باستمرار تحديث قواعد البيانات لضمان سلامة البيانات وصحتها، وسوف يكون هناك نظام مستقر للتعيينات بعد الانتهاء من المسابقة الحالية، لأنها بداية لاستقرار منظومة التعيينات.

وأشار إلى أن عدد المتقدمين للمسابقة 430 ألف معلم قد سلم منهم بالفعل 150 ألفًا ملفاتهم للإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، وتمت مراجعة كل البيانات إلكترونيًا لضمان سلامة الإجراءات، والعدد الذى تم استيفائه للشروط بالفعل 71 ألفًا و227 معلمًا ومعلمة.