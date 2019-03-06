مصر | استغاثة تقود الشرطة للقبض على مسجل خطر تخصص في سرقة المساكن بالتجمع الأول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استغاثة تقود الشرطة للقبض على مسجل خطر تخصص في سرقة المساكن بالتجمع الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت مباحث قسم شرطة التجمع الخامس برئاسة المقدم محمد ملش رئيس مباحث القسم من ضبط مسجل خطر سرقات بدائرة القسم، لقيامه بالعديد من السرقات أكثرها هواتف محمولة مقتحما مساكن الأهالي.

وتعود الواقعة عندما سمعت دورية أمنية بقيادة الرائد أكرم أبو عمرة معاون مباحث القسم أثناء مروره لتفقد الحالة الأمنية فى الحي الأول صوت استغاثة، صادرة من فيلا يصدح من داخلها "الحقونا حرامي" حيث قام الأول بملاحظة رجل يهرول في أحد الشوارع الخلفية للفيلا، فقامت الدورية بمطاردته وتمكنوا من إلقاء القبض عليه.

وتبين من الفحص أن المتهم يدعى"نصحي م. ن- سن 32"، ومقيم بالشرقية، مسجل شقي خطر"سرقات عامة"، وذلك لقيامه بسرقة هواتف من داخل مسكن أحد الأشخاص بدائرة القسم، سبق اتهامه في 24 قضية آخرهم قضية "مخدرات" وبحوزته 2 هاتف محمول، وسلاح أبيض، ونصل معدني.

وبمواجهته أقر بسرقة الهواتف المحمولة من داخل مسكن أحد الأشخاص، وبحيازته للسلاح الأبيض بقصد الدفاع، وباستدعاء المجني عليه تعرف على الهاتفان واتهمه بالسرقة.