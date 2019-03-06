مصر | داخل محل تموين.. ضبط 1152 عبوة صلصلة فاسدة في الزيتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داخل محل تموين.. ضبط 1152 عبوة صلصلة فاسدة في الزيتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت رجال مباحث التموين، في ضبط 1152 عبوة صلصلة فاسدة داخل محل تموين في الزيتون.

تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط المدير المسئول عن محل بدال تمويني– دائرة قسم شرطة الزيتون لحيازته وتجميعه كمية من السلع الغذائية، قدرها (1,152) عبوة "صلصة طماطم") غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لانتهاء تواريخ صلاحيتها تمهيداً لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

ربة منزل تفضح زوجها أمام المحكمة وتطلب الخلع لهذا السبب

"باع أثاث المنزل، الإدمان لديه قبل أي شيء، أصحابه أفسدوه".. حكاية شاب فضحته زوجته أمام محكمة الأسرة بعدما حاولت "تقى.ع" التي تبلغ من العمر 30 عامًا، ربة منزل، استمرار حياتها مع زوجها الذي يبلغ 36 عامًا، والذي كان الإدمان الطريق الذي سلكه دون عودة منه، ولكنها لم تجد مفرًا من الطلاب بعد بيعه أثاث المنزل.

وقالت إن زواجها كان بعد قصة حب استمرت لـ 3 سنوات، ولم يظهر على الزوج فيها أي علامات للإدمان، ولكن بعد وفاة والدته تحول كل شيء.

وأكدت الزوجة الثلاثينية، معاناتها مع زوجها: "محدش ممكن يبقى استحمل اللي استحملته كل أحلامي اللي رسمتها معاه ضاعت بعد الجواز بسنة وتحديدا بعد موت أمه".

"أصحابه دخلوه سكة الإدمان الأول بالسجائر وبعد كده بالحشيش، وانتهت بالحقن"، كانت الزوجة الثلاثينية في كل مرحلة من هذه المراحل تحاول البحث عن أسباب لاستكمال حياتها والاستمرار معه، خاصة أن زواجهما أسفر عن إنجاب طفلة في عامها الثانى الآن.

وتابعت: "بعد ما باع كل ذهبي علشان المخدرات بدأ يبيع عفش البيت علشان يقدر يوفر ثمن المخدرات اللي بيشربها وبعد كده بقى بيسرق فلوس الشغل اللي بصرف بيها على بنتي".

امتناعه عن العلاج واستمراره في طريق الإدمان جعلها تقرر الانفصال عنه وبعد رفضه الطلاق، لكي يستمر في ابتزازها كان الخلع هو الطريق الوحيد أمامها.