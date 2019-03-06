مصر | المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين بالخطف ببولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين بالخطف ببولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 3 متهمين بخطف مواطنين وقتل أحدهما ببولاق الدكرور، بالسجن المشدد 10 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي أبو العلا و محمود عبد المنعم القرموطي و محمد إبراهيم عبد الصمد، وأمانة سر محمد السنوسي.

وأسندت النيابة للمتهمين "يوسف هبة، محمود وهبة، عبد السلام وهبة"، تهمة القبض على المجنى عليهما " سعيد كمال، محمد أحمد" محتجزين إياهم بمسكن المتهم الأول بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وقد اقترن ذلك بتعذيب الأول تعذيبات بدنية حيث قاموا بتكبيله والتعدى عليه بالضرب عمدا مع سبق الإصرار، ولَم يقصدوا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأسندت النيابة للمتهمين حيازة أسلحة بيضاء وأدوات تستخدم فى التعذيب، بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.