مصر | ضبط مدير مصنع لإنتاجه الملابس من مواد مجهولة المصدر بالسلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مدير مصنع لإنتاجه الملابس من مواد مجهولة المصدر بالسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على مدير مصنع لإنتاج الملابس من مواد مجهولة المصدر وتقليد العلامات التجارية بالسلام.

وتعود الواقعة عندما تمكنت مباحث تموين القاهرة من ضبط المدير المسئول عن مصنع غير مرخص لإنتاج الملابس الجاهزة – دائرة قسم شرطة السلام أوللإنتاج وتصنيع الملابس الجاهزة مستخدماً خامات مجهولة المصدر وتدوينه على المنتج النهائى أسماء وعلامات تجارية مغشوشة ومقلدة لشركات كبرى خلافاً للحقيقة ، تم ضبط كميات قدرها (19000) تسعة عشر ألف متر مستلزمات إنتاج "أقمشة" ،(9) ماكينات تصنيع وعدد (970) تسعمائة وسبعون قطعة ملابس رياضية "منتج نهائى" تمهيداً لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

ربة منزل تفضح زوجها أمام المحكمة وتطلب الخلع لهذا السبب

"باع أثاث المنزل، الإدمان لديه قبل أي شيء، أصحابه أفسدوه".. حكاية شاب فضحته زوجته أمام محكمة الأسرة بعدما حاولت "تقى.ع" التي تبلغ من العمر 30 عامًا، ربة منزل، استمرار حياتها مع زوجها الذي يبلغ 36 عامًا، والذي كان الإدمان الطريق الذي سلكه دون عودة منه، ولكنها لم تجد مفرًا من الطلاب بعد بيعه أثاث المنزل.

وقالت إن زواجها كان بعد قصة حب استمرت لـ 3 سنوات، ولم يظهر على الزوج فيها أي علامات للإدمان، ولكن بعد وفاة والدته تحول كل شيء.

وأكدت الزوجة الثلاثينية، معاناتها مع زوجها: "محدش ممكن يبقى استحمل اللي استحملته كل أحلامي اللي رسمتها معاه ضاعت بعد الجواز بسنة وتحديدا بعد موت أمه".

"أصحابه دخلوه سكة الإدمان الأول بالسجائر وبعد كده بالحشيش، وانتهت بالحقن"، كانت الزوجة الثلاثينية في كل مرحلة من هذه المراحل تحاول البحث عن أسباب لاستكمال حياتها والاستمرار معه، خاصة أن زواجهما أسفر عن إنجاب طفلة في عامها الثانى الآن.

وتابعت: "بعد ما باع كل ذهبي علشان المخدرات بدأ يبيع عفش البيت علشان يقدر يوفر ثمن المخدرات اللي بيشربها وبعد كده بقى بيسرق فلوس الشغل اللي بصرف بيها على بنتي".

امتناعه عن العلاج واستمراره في طريق الإدمان جعلها تقرر الانفصال عنه وبعد رفضه الطلاق، لكي يستمر في ابتزازها كان الخلع هو الطريق الوحيد أمامها.

