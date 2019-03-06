مصر | 1 يونيو.. النطق بالحكم على محامية وآخرين بتكوين عصابة للاتجار في المخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 1 يونيو.. النطق بالحكم على محامية وآخرين بتكوين عصابة للاتجار في المخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجزت محكمة جنايات القاهرة المتعقدة بالتجمع الخامس، جلسة 1 يونيو المقبل، للنطق بالحكم على محامية وآخرين بتكوين تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة بالأميرية.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد محمود أحمد، وعضوية المستشارين إبراهيم سيد خلف الله وحاتم محمد الخولي وشادي رفقي عبد الفتاح، وأمانة سر علاء فرج وأحمد رفعت.

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم ٣٣١٩ لسنة ٢٠١٧ جنايات الأميرية، أنه في يوم ٣١ / ٥ / ٢٠١٧ بدائرة قسم شرطة الأميرية قيام المتهمين علي عدلي عبد اللطيف اليماني وشهرته أبو رجيلا عاطل، و حسين سعد محمد حسن وشهرته حسين الأبيض صاحب مقهي، و أحمد عاصم عبد الحميد نجم، و أحمد البسطاويس عبده البسطاويس وشهرته أحمد البرعي عاطل، و وليد البسطاويس عبده البسطاويس تاجر هواتف محموله، و شيماء عبد الرحيم رجب عبد الرحيم محامية، بتشكيل عصابيا تخصص في الاتجار بالجواهر المخدرة، بأن تولي أولهم قيادة هذا التشكيل وإدارته فيما قام المتهم الثاني بتخزين المواد المخدرة، بينما قانا المتهمين الثالث والرابع والخامس بترويج تلك المواد علي عملائهم من المتعاطين مستخدمين في ذلك سيارة السادسة وبمباركتها.

وأسندت النيابة للمتهمين، تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين والحشيش والترمادول بقصد الاتجار، وحيازة سلاح نارى وبندقية ألية وذخائر تستعمل فى هذه الأسلحة.